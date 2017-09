Mystiske Nets-handler sætter fut i fondsbørsen

På godt fire timer var der solgt aktier for 363 millioner kroner, hvilket er langt mere end eksempelvis Novo Nordisk og Vestas, der ellers plejer at toppe listen.

Ingen kan imidlertid give en god forklaring på, hvorfor aktien er så ombejlet.

Den heftige handel blev udløst, da aktiens værdi på kort tid faldt med 15 procent, da anonyme udenlandske investorer solgte stort ud af deres beholdning.

Det kunne skyldes en ny udvikling i sagen om et muligt salg af virksomheden, der tilbage i juli måned fortalte, at man havde fået en henvendelse fra en interesseret køber.

Nets selv afviser dog, at der er nyt i sagen. Derfor kan en anden mulig forklaring være, at der simpelthen er tale om en fejl.

Som investeringsøkonom Pet Hansen fra Nordnet udtrykker det:

- Mest sandsynligt har en udenlandsk meget stor tommelfinger sat sig fast på salgsknappen og giver meget stor usikkerhed.

- Uanset hvad ser det meget mærkeligt og bemærkelsesværdigt ud, skriver han i en kommentar.

Den teori afvises imidlertid af overvågningschef Jakob Kaule fra fondsbørsen, som over for Ritzau Finans forklarer, at kursfaldet skete af flere omgange.

Berlingske Business skriver i øvrigt, at den amerikanske kapitalfond Hellman & Friedman har fået førsteret til at afgive et købstilbud på Nets.

Nets-aktien ligger tirsdag eftermiddag til et fald på 3,5 procent i kurs 153.