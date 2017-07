Musiktjenesten Spotify runder 60 millioner betalende kunder

I starten af juni offentliggjorde Apple Music, at man havde 27 millioner abonnenter.

Det hører dog med til historien, at Apple Music blev sat i søen af teknologigiganten Apple for kun to år siden.

Spotify, der startede i 2008 og er tilgængelig i 60 lande, gav de nye tal for betalende kunder som sin første opdatering på abonnenter siden marts. Dengang oplyste tjenesten, at 50 millioner betalte for at bruge Spotify.

I juni sagde tjenesten, at den har mere end 140 millioner brugere sammenlagt. Det betyder altså, at størstedelen af firmaets brugere er ikke-betalende kunder, der modtager reklamer mellem sangene.

Efter Apple Music er den franske tjeneste Deezer den største konkurrent til Spotify. Den er især stærk i Europa. Tjenesten oplyste i januar 2016, at den havde seks millioner betalende abonnenter.

Andre streamingtjenester, der konkurrerer med Spotify, inkluderer blandt andet Tidal, der blev lanceret af rapperen Jay-Z. Tidal ligger dog langt under Deezer, Apple Music og Spotify.

Kendere af musikindustrien forventer, at streaming vil fortsætte sin vækst.

Streaming har da også hjulpet musikbranchen med at overvinde årelang stagnation. De seneste to år har branchen således været i vækst.