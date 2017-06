Molslinjen har kurs mod Køge

Det blev Molslinjen, der for et år siden vandt Transportministeriets udbud på ruten til Bornholm. Dermed er det rederiet, der hidtil har besejlet ruterne mellem Odden-Århus og Odden-Ebeltoft, der fra 1. september 2018 til 31. august 2028 skal stå for færgedriften mellem Køge og Rønne.

- Molslinjen har de seneste fire-fem år været gennem en udvikling af vores forretningsmodel. På den baggrund mener vi, at vi med vores medarbejdere og kompetencer har noget at byde på. Derfor var det naturligt for os at byde ind på ruten. Vi tror, at vi kan være med til at udvikle ruten og skabe vækst, siger administrerende direktør i Molslinjen, Carsten Jensen.