Forsikringskunder hos Tryg må forberede sig på prisstigninger på to til tre procent. Blandt andet for bilforsikringer. Arkivfoto.

Mobilsnakkende bilister får Tryg til at hæve priserne

Forsikringskoncernen Tryg sætter priserne i vejret for selskabets kunder.

Ifølge Trygs koncernchef, Morten Hübbe vil priserne på en række produkter stige to til tre procent i gennemsnit. Det siger han i et interview med Ritzau Finans.

- Der er sådan set ikke nogen områder, hvor vi ser for os, at det er meget store ændringer, men der er områder, hvor vi skal gøre en indsats for at hjælpe med at holde skaderne nede, siger Tryg-chefen.