Mobilselskabet Tjeep krakker: Kunders mobiler bliver lukket

For kunderne betyder det, at de fra fredag ikke længere kan bruge deres mobil til at ringe eller sms'e. Dog kan kunderne modtage opkald og sms'er lidt endnu. På mandag er det helt slut, oplyser Tjeep.

- Siden vores introduktion på det danske mobilmarked er kunderne strømmet ind, og konceptet med enkeltabonnementer til gode priser har været en stor succes.

- Desværre havde vores samarbejdspartnere store udfordringer med det tekniske setup som følge af manglende villighed fra vores konkurrenter, lyder det i meddelelsen.

Det fremgår ikke heraf, hvor mange kunder det forholdsvist nystartede selskab har.

Tjeep har slået sig op på at have de laveste priser på markedet. Selskabet lancerede i marts 2017 reklamefinansierede abonnementer, hvor man ved at lytte til reklamer kan få en lavere mobilregning.

Tjeep kom på markedet i september 2016, men har fra starten haft tekniske vanskeligheder blandt andet med at få overført telefonnumre fra andre selskaber.

14. juni skrev mediet ITWatch, at Tjeep var på jagt efter ny kapital. Af investorprospektet fremgik det, at Tjeep forventede at have 100.000 kunder ved udgangen af 2017.

Men det lykkedes altså ikke at rejse kapital.

- Til trods for flere gode dialoger med potentielle investorer er det ikke lykkes at finde en løsning på den korte bane, lyder det.

Til kunderne lyder det på selskabets hjemmeside:

- Alle kunder er selvfølgelig fritstillet som konsekvens af Tjeeps konkurs, og vi anbefaler, at I kontakter nyt teleselskab med det samme.