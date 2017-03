MobilePay åbner op for faste betalinger

I første omgang har selskaberne JP/Politikens Hus og teleselskabet 3 meldt sig til. På den måde kan brugere betale deres regninger til de to via app'en.

- Løsningen opfylder et stort ønske fra mange privatbrugere og virksomheder om at etablere brugervenlige og transparente abonnementsaftaler.

- Vejen til kunderne bliver kortere, og betalinger og kommunikation mellem virksomhed og kunder kan foregå i realtid, skriver direktør for MobilePay Mark Wraa-Hansen.

Hvis løsningen tager fart, vil det være endnu en udfordring for Nets. De har tidligere siddet tungt på markedet for betalinger via dankort og betalingsaftaler.

Det vil være gratis for kunder at bruge den nye tjeneste. Virksomhederne kommer til at betale MobilePay mellem en krone og 2,75 kroner per overførsel.

Ifølge de seneste tal fra MobilePay har betalingsløsningen 3,4 millioner faste brugere. Det er den tredjemest brugte app i Danmark og står for overførsler for 99.961 kroner hvert minut.