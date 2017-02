Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen indfører sanktioner over for fiskere, der ikke overholder grænsen for bifangst af torsk i den vestlige Østersø.

Minister indfører fiskesanktioner efter for høj bifangst

Fiskere skal stoppe for al fiskeri i Østersøen, hvis de ikke overholder grænsen for bifangst af torsk.

Alt for mange fiskere i den vestlige Østersø har for høj bifangst af torsk. Derfor indfører miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) nu sanktioner for de fiskere, der ikke overholder grænsen.

I begyndelsen af februar blev der indført en national undtagelse for fiskeri efter fladfisk.

Men den skulle ikke bruges som en undskyldning for høj bifangst, lyder det fra ministeren.

- Da vi indførte den nationale undtagelse for fiskeri efter fladfisk i Østersøen, var det ikke for at give fiskerne en undskyldning for at fange store mængder torsk og kalde det bifangst.

- Derfor indfører jeg nu en sanktion, som betyder, at de fartøjer, der ikke overholder reglen, skal stoppe fiskeri lukkeperioden ud, siger Esben Lunde Larsen i pressemeddelelsen.

Der er en grænse på maksimalt ti procent bifangst af torsk i Østersøens lukkeområder indtil 31. marts. Hvis den ikke bliver overholdt, skal fiskerne stoppe for al fiskeri i perioden ud.

Den nationale undtagelse for fiskeri efter fladfisk blev indført 9. februar. Det skete, efter at Tyskland havde også indført samme undtagelse.

Det gav fiskerne mulighed for at fiske efter fladfisk på vand, der var dybere end 20 meter. Samtidig skulle mindst 90 procent af fangsten være fladfisk, mens ti procent bifangst var tilladt - herunder torsk.

Tidligere på ugen blev både Danmark og Tyskland kritiseret for netop den nationale undtagelse, som blev kaldt et "smuthul" i lovgivningen.

I et fælles brev sendt til Europa-Kommissionen kritiserede flere ngo'er - blandt andet Danmarks Naturfredningsforening - smuthullet.

- Selv uden dette smuthul er den vestlige Østersø-torsk allerede ekstremt udsat og genstand for massivt overfiskeri og dårlig håndtering, som underminerer dens fremtid, lød det fra Lasse Gustavsson, den europæiske direktør for organisationen Oceana, i en pressemeddelelse onsdag.