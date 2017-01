Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) kalder det en sund udvikling, at flere udlændinge på integrationsydelse erklæres jobparate, og dermed indgår i ledighedsstatistikken. Arkivfoto.

Artiklen: Minister glæder sig over flere jobparate udlændinge

Stigende ledighed i november afspejler krav til udlændinge om, at de skal forsørge sig selv, siger minister.

Ifølge Danmarks Statistik hænger stigningen tæt sammen med, at flere på integrationsydelse bliver erklæret parate til at tage et arbejde, og derfor indgår de i statistikken over ledige.

Det dækker over en sund udvikling, at ledigheden i Danmark krøb et trin op i november. Det siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i en skriftlig kommentar til nye ledighedstal fra Danmarks Statistik.

- Det gør man ikke som aktivitetsparat, som de fleste flygtninge tidligere blev visiteret som på grund af manglende it-kompetencer og sprogproblemer.

- Stigningen vidner om, at personer i integrationsprogrammet nu i højere grad mødes med et klart krav om, at de skal kunne forsørge sig selv og deres familie i Danmark, siger Troels Lund Poulsen.

Det sker ifølge beskæftigelsesministeren blandt andet som følge af den trepartsaftale om integration, som regeringen indgik med arbejdsmarkedets parter i foråret 2016.

Alene fra oktober til november steg antallet af jobparate integrationsmodtagere ifølge Danmarks Statistik med 2000 personer.

Bruttoledigheden steg med 1100 personer i november, og det sender det samlede antal ledige op fra 112.100 til 113.200. Ledighedsprocenten lå dog uændret på 4,2 procent.

Ministeren hæfter sig ved, at beskæftigelsen samtidig har været stigende i tre år.

- Siden lavpunktet 2013 er der blevet skabt knap 130.000 private job. Og jeg synes, at det er glædeligt, at fremgangen er bredt funderet over hele landet og er kommet både højt- og lavtlønnede til gode.

- Regeringen vil udnytte fremgangen i beskæftigelsen til at få endnu flere ledige ind på arbejdsmarkedet, siger Troels Lund Poulsen.

Han nævner et lovforslag, der er sendt i høring, som skal give langtidsledige en jobpræmie på op til 45.000 kroner for at komme i arbejde.