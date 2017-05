Minister: Vi har ikke store planer om at få Nordea

Sverige vænner sig i disse dage til at sige farvel storbanken Nordea, efter det er kommet frem i svenske medier, at banken agter at skifte sit svenske hovedsæde ud.

Men ifølge udenrigsminister Kristian Jensen er der ikke gjort en større dansk indsats for at trække Nordea til København.

- Det er klart, at ethvert land er interesseret i at tiltrække arbejdspladser, og Nordea er en interessant arbejdsplads at have. Det er uddannede mennesker og højtlønnede medarbejdere, og derfor vil vi selvfølgelig være glade, hvis Nordea beslutter at flytte til København.

- Men det er ikke noget, som vi har store planer omkring, siger han efter et møde med sine europæiske kolleger i Bruxelles tirsdag.

Om den afslappede tilgang alligevel ender med at tiltrække storbanken bliver ifølge den svenske avis Svenska Dagbladet afsløret på et bestyrelsesmøde 30. maj.

Den svenske finansminister, Magdalena Andersson, har i de svenske medier udtalt, at Nordea blandt andet har valgt Sverige fra, fordi landet ikke kan konkurrere med slappe regler, som dem Danmark har.

Men den tolkning tager Kristian Jensen afstand fra.

- Danmark har ikke slappe regler. Danmark har et attraktivt miljø for finansielle virksomheder. Nordea skal være velkommen til at ligge her, hvis de ønsker det, siger han.

Ifølge den svenske avis Svenska Dagbladet, der afslørede, at banken agter at skifte hovedsæde, skyldes beslutningen nye forhøjede afgifter, der rammer banken.

Til svenske medier har den svenske finansminister dog afvist, at Sverige vil tabe skatteindtægter, hvis banken skifter hovedsæde.

Nordeas chef for investorrelationer, Rodney Alfvén, har i et interview med avisen Børsen udtalt, at det kun vil være omkring 100 medarbejdere, der forventes at flytte med, hvis bankens hovedsæde skiftes ud.