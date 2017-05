Minister: Trods prishop er nye roamingregler forbrugersejr

Selv om mange teleselskaber vælger at sætte priserne op, når de nye roamingregler fra EU træder i kraft, så er det alligevel en sejr for europæiske forbrugere.

- Det er meget glædeligt for ejere af mobiltelefoner, som for eksempel har planer om at tage på sommerferie i Europa. Fra 15. juni kan man tale, sms'e og bruge data uden at risikere at få en stor regning med hjem, siger han.

- Mange har nok oplevet at være nervøse for at få en stor ekstra regning, når man kommer hjem, og dermed får slået ferieoplevelsen lidt i stykker. Det slipper man for nu, siger ministeren.

Nye regler fra EU afskaffer som udgangspunkt roamingafgiften, når man som forbruger bruger data og surfer på nettet i Europa med sin telefon.

Men en stribe teleselskaber, deriblandt TDC og Telia, har forud for nye EU-regler hævet priserne på deres abonnementer med i omegnen af 10-20 kroner om måneden.

Andre selskaber har begrænset deres abonnement til Danmark, mens atter andre holder priser og abonnementer i ro. Mandag er sidste frist for selskaberne for at melde nye priser og vilkår ud, inden EU-reglerne træder i kraft 15. juni.

Forbrugerne bør holde øje med vilkårene for deres abonnement, siger ministeren.

- Der er jo fri prisdannelse for selskaberne, og jeg kan da kun opfordre kunderne til at holde øje med deres selskab.

- Men uanset at selskabet skruer regningen en lillebitte smule op, så er det en sejr for forbrugerne.

- Det giver mulighed for en langt større fri bevægelighed hen over grænserne, hvad enten man er forretningsrejsende, studerende eller på ferie, uden den her risiko for en stor ekstraregning, når man kommer hjem, siger Lars Christian Lilleholt.