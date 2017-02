Minister: Kompromis om klimakvoter skal redde Paris-aftale

Energi- og klimaministre har nu plan for, hvordan EU's system for handel med forureningskvoter kan fikses.

Derfor er energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) begejstret for, at han sammen med 18 europæiske kolleger tirsdag aften formåede at gennemtrumfe et kompromis, der skal reparere EU's system for handel med forureningskvoter.

- Kompromisset tager dels hensyn til de energitunge virksomheder, ved at vi tildeler lidt flere gratis kvoter til dem.

- Samtidig får vi et system, hvor vi får trukket kvoter ud og på den længere bane får annulleret kvoter. Det vil medføre, at prisen på kvoter stiger. Det er klart til fordel for de lande og virksomheder, som satser på at gennemføre grøn omstilling, siger Lars Christian Lilleholt.

Behovet for en aftale om forureningskvoter skyldes blandt andet, at produktionen under de seneste års økonomiske krise er gået så meget ned i tempo, at der er udledt mindre CO2.

Derfor er der så mange CO2-kvoter på markedet, at det er blevet for billigt at forurene.

Ifølge Danmark og flere af de mere klimabevidste EU-lande bliver de mest energitunge og forurenende virksomheder dermed ikke tilskyndet nok til at blive mere klimavenlige.

Lars Christian Lilleholt mener, at han og de andre energi- og klimaministre med tirsdagens aftale har skabt forudsætningen for, at den internationale klimaaftale, der blev indgået i Paris i december 2015, kan overholdes.

- Det er helt afgørende for implementeringen af klimaaftalen fra Paris at få det her kvotehandelssystem til at fungere. Ellers vil det blive meget vanskeligt for EU at nå de mål, der er opsat, siger ministeren.

Kompromisteksten skal nu bruges som udgangspunkt for forhandlinger med EU-Parlamentet, der enedes om sit forhandlingsoplæg i sidste uge.