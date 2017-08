Minister: Køber af Mærsks olieforretning satser på Danmark

Sådan lyder det fra energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), efter at A.P. Møller-Mærsk har meddelt, at man sælger sine olie- og gasaktiviteter til det franske selskab Total.

En god løsning for Mærsk og for Danmark.

- Total er en virkelig stærk køber af Mærsks olie- og gasforretning, og jeg har den største tillid til, at man fortsat vil sikre, at Danmark får store indtægter fra aktiviteterne i Nordsøen, siger Lars Christian Lilleholt til Ritzau.

Total har meddelt, at man med overtagelsen af Mærsks olie- og gasaktiviteter etablerer et nyt "ankerpunkt" i Danmark.

Det er ifølge Lars Christian Lilleholt udtryk for, at man satser på Danmark.

- Jeg glæder mig over, at Total også vil samle aktiviteterne fra Norge og Holland i et nyt hovedkvarter placeret i Danmark. Det vil betyde vækst og udvikling i Danmark, siger Lars Christian Lilleholt.

Han er tilfreds med, at den nye ejer vil videreføre aftalen om en genopbygning af Tyra-feltet i Nordsøen.

Det er herfra, hovedparten af olie- og gasproduktionen i den danske del af Nordsøen stammer fra.

Men feltet er nedslidt og synker langsomt i havet. Derfor skal der investeres for at genoprette det.

- Man overtager alle Mærsks forpligtelser, herunder en fuld genopbygning af Tyra-feltet, siger Lars Christian Lilleholt.

Om det samlet set vil betyde flere arbejdspladser i Danmark, er ifølge ministeren for tidligt at sige.

- Men jeg har en god mavefornemmelse, tilføjer han.

Maersk Oil blev etableret i 1962, da A.P. Møller-Mærsk vandt retten til at udforske og udvinde olie og gas i Nordsøen.

Derfor er det også noget af et nationalt klenodie, som nu skifter ejer.

- Ting udvikler og forandrer sig. Det at udforske olie og gas kræver mange armkræfter og stærk finansiel styrke.

- Jeg er glad for, at et selskab som Total har den styrke, der skal til for at fortsætte olie- og gasaktiviteterne og også øge dem, siger Lars Christian Lilleholt.

Handlen til omkring 47 milliarder kroner ventes gennemført i begyndelsen af næste år. Det kræver dog, at konkurrencemyndighederne siger god for den.