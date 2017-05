Minister: Dansk bekymring overses i nye fiskeribestemmelser

Miljø- og fødevareminister (V) Esben Lunde Larsen gik torsdag utilfreds fra et møde med sine europæiske kolleger om forenkling af reglerne for fremtidens fiskeri.

Men særligt bestemmelser om, hvilket udstyr der må bruges, ser ministeren problemer i.

- Det er særligt ved godkendelse af nye fiskeriredskaber, at man skal kunne tage hensyn til hele økosystemet eller socioøkonomiske hensyn.

- Det er uheldigt, hvis vi ikke i fremtiden får fleksibilitet i forhold til at ændre redskaber. For eksempel hvis et nyt redskab er bedre for havbunden, men på bekostning af marginal højere fiskeridødelighed, siger ministeren i et skriftlig citat.

Ifølge Esben Lunde Larsen var også Holland og Tyskland bekymret for den del af bestemmelserne.

Det var derfor heller ikke med hans gode vilje, at der blev lavet et kompromis.

- Desværre fik vi ikke et tilfredsstillende kompromis på plads i dag om de tekniske bestemmelser i fiskeriet.

- Det er skuffende, at kommissionen og formandskabet ikke brugte lidt mere tid på at få løst de problemer, som Danmark, Nederlandene og Tyskland havde med forslaget, lyder det.

Indstillingen til forordningen omhandler en gennemgribende forenkling af eksisterende regler, der i dag er fastsat i mere end 30 forordninger.

Det maltesiske EU-formandskab mener dog, at man med den nye forordning netop vil kunne løsne op for en knudret lovgivning, der besværliggør fiskeriet i medlemslandene.

- Indtil nu har de europæiske fiskere skulle respektere mere end 30 forskellige regulativer.

- Vi vil gerne gøre deres liv lettere, garantere retssikkerheden og fokusere på innovation, siger den maltesiske fiskeriminister, Roderick Galdes, i en pressemeddelelse.