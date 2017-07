Minister: Danmarks grønne energi trækker Apple hertil

Det fortæller en glad energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt (V), der mandag kommenterer nyheden om, at virksomheden Apple vil have et datacenter i Danmark.

Det er virksomhedens andet datacenter herhjemme. Det skal placeres i Aabenraa.

- Jeg er helt overbevist om, at det forhold, at Danmark nu er oppe på, at næsten 70 procent af elforbruget er baseret på vedvarende energi, har spillet en rolle, siger han om Apples beslutning.

Han afslører tilmed, at vi i fremtiden vil kunne få flere virksomheders datacentre til landet.

- Det er kæmpemæssigt skulderklap til Danmark, at vi nu får datacenter nummer to fra Apple, og at vi i forvejen også har planer om yderligere to datacentre, siger han.

Både Apple og Facebook har store datacentre på vej i Danmark.

Samtidig har virksomheden Google købt en kæmpe grund i Fredericia. Det vil kunne bruges til at bygge et datacenter.

Apples center er ifølge ministeren "en kæmpemæssig mulighed for hele det syddanske område". Blandt andet fordi det giver arbejdspladser.

Men Lilleholt anerkender også, at den energi, centrene producerer, kan udnyttes langt bedre, end tilfældet er i dag.

Den meget overskudsvarme, som centrene producerer, burde nemlig kunne indgå i den lokale fjernvarme, lyder det.

- Der er ikke god fornuft i, at overskudsvarmen bare bliver sendt op, og ikke bliver brugt til at sikre den lokale varmeforsyning. Det gælder ikke bare Aabenraa, men også andre arbejdspladser i Danmark, siger han.

Det skal tages op i det kommende energiforlig, fortæller ministeren.