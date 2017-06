- Kunderne bekymrer sig mere om de samfundsmæssige forhold omkring fødevarer, end de gjorde tidligere. Derfor forsøger vi hele tiden at imødekomme vores kunder, blandt andet ved at mindske madspild, lyder det fra Per Thau, der er koncernchef hos Dagrofa A/S. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Mindre discount i Dagrofa Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mindre discount i Dagrofa

Erhverv - 29. juni 2017 kl. 15:00 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det sidste år har været begivenhedsrigt for dagligvarekoncernen Dagrofa. Det går fremad for Meny-butikkerne, der fortsat vinder markedsandele, mens discountkæden Kiwi måtte dreje nøglen om, efter det stod klart, at der ikke ville komme overskud inden for en overskuelig fremtid.

Begivenhederne har resulteret i en ny strategi, hvor der satses mere på kvalitet og mindre på discount. Strategien er, ifølge Per Thau, det bedste bud på fremtidens supermarked.

- Vi ser nogle stærke tendenser hos forbrugerne i øjeblikket, og dem vil vi gerne imødekomme. Først og fremmest ser vi, at danskerne i stigende grad efterspørger kvalitetsfødevarer. Varerne med den laveste kvalitet sælger mindre og mindre, mens vi samtidig ser en stigende efterspørgsel på sunde varer, forklarer koncernchefen.

Han understreger, at det stadig er vigtigt at have lave priser, men at der samtidig er en tendens mod en større villighed til at betale for kvalitet.

- Vi skal have det bredeste udvalg af gode, sunde fødevarer, og vi skal også have det bredeste udvalg af specialiteter. Selvfølgelig skal vi stadig være med rent prismæssigt, men det er de kvalitetstunge, lokale varer og den gode oplevelse ude i butikkerne, vi skal vinde på i fremtiden, siger han.

Ifølge Per Thau leverer man den gode oplevelse ved hjælp af gode fødevarer, men det er også vigtigt, at kunderne kan stille spørgsmål og blive klogere, når de er ude at handle.

- Det er vigtigt, at den faglige kompetence er til stede ude i butikkerne. Når man træder ind i frugt- og grøntafdelingen, eller når man besøger slagteren, så skal man kunne få en seriøs rådgivning. På den måde bliver det en bedre oplevelse at handle, forklarer Per Thau.

Læs hele artiklen gratis i ErhvervsAvisen Sjælland på http://www.e-pages.dk/erhvervsjaelland/285/