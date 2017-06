Se billedserie Andrea van Webbers glasværksted fylder ikke meget. Ved at indkapsle asken i glas får den nærmest et svævende udtryk, fortæller hun. Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Minderne lever i perler af glas Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Minderne lever i perler af glas

Erhverv - 08. juni 2017 kl. 10:12 Af Nina Lise Foto: Thomas Olsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det gør ondt at miste, men for Andrea van Webber er døden ikke definitiv. Hun laver smykker af asken fra kremerede kæledyr. Idéen fik hun efter i mange år at have produceret urner til menneskelig bisættelse. Dengang var hun den første, der lavede askesmykker. I dag er der kun få andre, der har taget idéen op.

- Der er ikke mange, der designer nyt til begravelser. Et smykke er noget intimt, man bærer tæt på kroppen. Det er vigtigt for sorgprocessen at have et fysisk minde, når man mister, siger Andrea van Webber, der er uddannet produktdesigner fra Danmarks Designskole og Rhode Island School of Art and Design. Hun har værksted på en hollandsk husbåd i Københavns Havn og på en nedlagt landejendom på Møn, hvor hun producerer perler af porcelæn og glas.

I porcelænsperlerne er asken æltet ind i leret. I glasperlerne bliver den varme kerne rullet i aske, inden den forsegles med klart glas. Der skal kun en knivspids aske til, men til gengæld er det en knivspids, der skal omgås med respekt.

- Jeg tænker over, at det er aske fra et væsen, der har levet. Man fejer det ikke bare på gulvet, siger Andrea van Webber, der mener, at det kun er et spørgsmål om tid, før det bliver tilladt at bruge aske fra mennesker. Hun får mange forespørgsler, og i Holland, England og USA har man givet lov.

- Derfor skrev jeg for nogle år siden til kirkeministeren men blev afvist. Det er hårdt, når man står med et forældrepar, der har mistet et barn. For dem ville det have stor betydning.

Læs hele artiklen i Erhverv torsdag.