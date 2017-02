Midtjysk lufthavn skal give vokseværk til hele området

Antallet af daglige afgange fra Midtjyllands Lufthavn til København bliver opgraderet fra otte til ti, og det er et stort skridt for udviklingen af hele regionen.

- Det betyder alt for vores region det her, for antallet af afgange er det, der virkelig betyder noget, siger han.

Søndag var der åbent hus i Midtjyllands Lufthavn, fordi lufthavnen skifter navn fra Karup Lufthavn.

I den forbindelse blev det meldt ud, at Danish Air Transport (DAT) går fra otte til ti daglige afgange til Københavns Lufthavn.

Lufthavnen har et mål om 250.000 passagerer i 2018. Det er en fordobling i forhold til niveauet i 2014.

- Det her er et kæmpe skridt mod det mål, siger H.C. Østerby.

Bestyrelsesformanden understreger, at tilgængelighed er et nøgleord i lufthavnens strategi.

- Vi har en topmoderne lufthavn, hvor der blandt andet er gratis parkering, man kan blive kørt lige til døren, og man behøver kun at være i lufthavnen en halv time før afrejse, siger han.

Næste skridt er at få optimeret den offentlige transport til lufthavnen, som stadig halter.

H.C. Østerby kan dog ikke løfte sløret for, hvad lufthavnen konkret gør for at forbedre situationen.

- Det er noget af det, vi er gået i gang med at kigge på, men der findes ingen lette løsninger i det her, lyder det.

I sommeren 2017 vil de to rejseselskaber Apollo og Bravo Tours flyve chartergæster direkte fra lufthavnen i Karup til de to græske feriedestinationer Kreta og Rhodos.

Prins Joachim foretog det officielle navneskift søndag i lufthavnen.

Lufthavnen ejes af ni midt- og vestjyske kommuner.