Medie: Private investorer vil overtage svensk SAS-andel

Ifølge avisens oplysninger er det Nordea, der har til opgave at finde nye ejere til den svenske stats andel.

- Mindst to investorer er på, men de har brug for flere partnere for at få finansieringen på plads til at overtage hele aktieposten, siger en kilde med indsigt i processen til avisen.

SAS er i dag delvist ejet af private investorer og delvist ejet af den danske, norske og svenske stat.

Den svenske stat har ved flere lejligheder slået fast, at man ikke ser sig som langsigtede ejere af SAS og solgte sidste år en del af SAS-aktierne.

- Der findes en bemyndigelse fra Riksdagen til at sælge SAS. Og jeg har været tydelig med, at staten ikke er en langsigtet ejer af SAS, sagde erhvervsminister Mikael Damberg i februar til det svenske nyhedsbureau TT.

Den svenske regering vil ikke kommentere sagen over for Affärsvärlden.

- Der er ikke noget nyt. Staten er ingen langsigtet ejer, men salget skal ske på en ansvarsfuld måde under hensyntagen til selskabet og markedsforudsætningerne, siger Daniel Ferreira, der er pressesekretær for erhvervsministeren, til avisen.

I oktober 2016 solgte den svenske stat således 13,8 millioner SAS-aktier og mindskede dermed sin ejerandel fra 21,4 til 17,2 procent.

Herefter forpligtede regeringen sig til ikke at sælge flere aktier i en periode frem til april i år - en såkaldt lock up-periode.

Den norske stat solgte ved samme lejlighed en bid af selskabet og har som den svenske stat stående mandat til at sælge ud af SAS. Samlet solgte Norge og Sverige omkring syv procent af selskabet, oplyste Finansministeriet.

Skiftende danske, svenske og norske regeringer har før erklæret sig parate til at sælge deres andele af SAS, hvis den rette pris og ejer meldte sig på banen.

Men den danske regering har dog ingen aktuelle salgsplaner, sagde daværende finansminister Claus Hjorth i oktober.

Det undersøges dog løbende, hvordan staten som aktionær "bedst understøtter et stærkt og konkurrencedygtigt SAS", lød det.

Et eventuelt salg skal dog drøftes med Folketingets partier.