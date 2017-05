Medie: Nordea flytter hovedsædet ud af Sverige

Banken Nordea har besluttet sig for at flytte deres hovedsæde ud af Sverige.

Petter Brunberg, pressechef i Nordea, afviser fredag overfor det svenske nyhedsbureau TT, at banken har besluttet sig for at flytte.

- Vi har ikke truffet den beslutning, siger han.

Petter Brunberg har heller ikke hørt om, at der skal tages en beslutning på bestyrelsesmødet 30. maj.

- Det kender jeg intet til, og jeg kan ikke spekulere i fremtidige beslutninger, siger han til TT.

Nordeas chef for investorrelationer, Rodney Alfvén, vil hverken be- eller afkræfte beslutningen over for SvD.

- Bestyrelsen har ikke taget nogen officiel beslutning.

- Jeg kan umuligt kommentere på fremtidige beslutninger fra bestyrelsen, siger han til SvD fredag.

Sveriges socialdemokratiske finansminister, Magdalena Andersson, har til TT sagt, at hun ikke vil kommentere historien, så længe Nordea ikke selv har offentliggjort beslutningen.

Grunden til at Nordea overvejer at flytte hovedsædet er, at den svenske regering barsler med en ny afgift på finanssektoren, der skal polstre statskassen til fremtidige bankkriser.

Men Nordea har været en højlydt modstander af planerne og har derfor truet med at flytte hovedkvarteret ud af Sverige.

Nordeas administrerende direktør, Casper von Koskull, har tidligere sagt, at banken ser på mulighederne for at flytte til Danmark eller Finland.

Ifølge SvD står valget da også mellem Finlands hovedstad, Helsinki, og København.

I sidste uge sagde den finske statsminister, Juha Sipilä, at han havde snakket med banken om en mulig flytning af hovedsædet til Finland.

Han argumenterede blandt andet for, at det ville være godt for banken, hvis hovedsædet lå i et euroland.

Den danske erhvervsminister, Brian Mikkelsen (K), har også haft snakke med Nordea om en mulig flytning til Danmark.

Vælger banken at rykke sydpå, skal de ifølge ministeren ikke frygte tilsvarende regler.

- Vi ønsker at reducere skatter og afgifter og vil ikke introducere flere regler. Vores svar vil altid være færre regler, sagde Brian Mikkelsen ifølge Ritzau Finans til Bloomberg News i sidste uge.

Bankens hovedsæde ligger lige nu i den svenske hovedstad, Stockholm.