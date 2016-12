Medie: Facebook køber digital dansk succesvirksomhed

Snart kan du måske slippe for at lade fingrene styre din mobiltelefon, når du er på Facebook eller andre af de sociale medier.

Det skriver det svenske nyhedsbureau Direkt ifølge Dagens Industri.

Købet og prisen er endnu ikke bekræftet af parterne, men overtagelsen fremgår af det danske cvr-register.

Den danske virksomhed har udviklet en teknologi, som lader brugeren styre eksempelvis sin mobiltelefon eller tablet med øjnene.

Det såkaldte "eye tracking" fungerer ved, at to eller flere sensorer registrerer øjnenes bevægelser. Så ved enheden, hvor du kigger på skærmen.

Det ventes at blive stort inden for virtual reality, som er en teknologi, der lader en bruger interagere med et computersimuleret miljø.

Facebook ejer allerede Oculus, som er en af de store spillere inden for virtual reality og har lanceret et headset til formålet.

Det formodede opkøb bliver foreløbig taget godt imod, skriver nyhedsbureauet Direkt.

- Hvis det er korrekt, er det generelt meget positivt for branchen. Det er yderligere et tegn på, at flere af de store spillere inden for forbrugerelektronik viser interesse for eye tracking.

- Det øger sandsynligheden for, at eye tracking-teknologi vil blive brugt bredt, siger Henrik Eskilsson. Han er administrerende direktør for Tobiis, som er et svensk firma for en lignende teknologi.

Det danske selskab Eye Tribe blev grundlagt i 2011 af fire stiftere, som nu har 16 fuldtidsansatte.

Selskabet leder et projekt til 4,4 millioner dollar (omkring 30 millioner kroner), som er medfinansieret af Højteknologifonden, der støtter danske iværksættere.

The Eye Tribe startede som et forskningsprojekt på IT-Universitetet med fokus på hjælp til handicappede, der kunne få glæde af at styre ting med bevægelse af øjnene.