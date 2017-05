Medie: Danske Bank skal kortlægge salg af TV2

Regeringen har allerede meldt ud, at man agter at sælge TV2, så snart det nuværende medieforlig er udløbet ved udgangen af 2018.

Den danske stat har udpeget Danske Bank til at undersøge mulighederne for et salg af TV2. Det erfarer dagbladet Børsen fra flere unavngivne kilder.

Danske Bank er ifølge Børsen udpeget til at lave en værdiansættelse af TV2, identificere mulige købere af selskabet og kortlægge, hvilken betydning et salg får for driften af TV2 og for public service.

Danske Bank har ikke ønsket at kommentere oplysningerne over for Børsen.