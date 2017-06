Det er især medarbejdere på 30-50 år, der er interesseret i at deltage i efteruddannelse i arbejdstiden, viser undersøgelse foretaget af Epinion. Foto: Scanpix Foto: Morten Stricker/Scanpix Denmark

Medarbejderne skal op på tåspidserne

Erhverv - 15. juni 2017 kl. 06:45 Af Else Damsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er på ingen måde tale om en lille sluttet kreds, når 49 procent af de danske medarbejdere ikke mener, de har behov for opkvalificering. Heraf mener 37 procent, at de slet ikke har behov for det. På den anden fløj hører vi virksomheder råbe i kor, at der er brug for kompetente medarbejdere - og medarbejdere der er omstillingsparate.

Analysen, som er lavet af Epinion på opdrag af Ekspertgruppen for voksen-, efter- og videreuddannelse, indgår i regeringens materiale til trepartsforhandlingerne om ændringer af voksen- og efteruddannelsessystemet.

Analysen viser også, at det især er de ufaglærte, der ikke ser behovet.

- Det er overraskende og bekymrende, at så stor en andel af medarbejderne ikke ser behov for efteruddannelse, og det er især bekymrende, at de ufaglærte fylder mest i den statistik, siger Steen Søgaard, der er formand for DI Vestsjælland og Vice President i H. Lundbeck - med afdeling i blandt andet Lumsås.

Han hører medlemsvirksomhederne i DI efterspørge kvalificeret arbejdskraft.

- Der er behov for, at alle skal op på tåspidserne. For at følge med tiden og klare forandringerne, hvor robotter og automatisering fylder meget, er der brug for efteruddannelse. Desuden er det vigtigt, at medarbejderne mentalt er forberedt på, at opgaverne skal løses anderledes, siger Steen Søgaard.

Han mener, at virksomhederne har ansvar for at udvikle de eksisterende medarbejdere for at løfte kompetenceniveauet generelt. Men det ændrer ikke ved, at der fortsat er behov for at få flere unge ind på erhvervsuddannelserne, idet store årgange går på pension inden for få år.

