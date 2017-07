McDonald's klemmer flere penge ud af mindre salg

Samlet omsatte burgerkæden for 11,7 milliarder dollar, 75 milliarder kroner, i de første seks måneder af 2017. Det var et fald på fire procent. Til gengæld steg nettoresultatet til 2,6 milliarder dollar, et hop på 18 procent.

- Vi er ved at opbygge et bedre McDonald's, og det opdager kunderne.

- Vi opbygger momentum, udnytter vores størrelse og agerer for at fastholde, genvinde og omvende kunder ved at give dem flere grunde til at besøge McDonald's, skriver administrerende direktør Steve Easterbrook i regnskabet.

Fremgangen er skabt delvist på baggrund af strategigen om, at McDonald's skal drive færre restauranter selv og i stedet have franchisetagere til at gøre arbejdet.

I første halvår faldt omsætningen i McDonald's-ejede restauranter med små 700 millioner dollar, mens den steg med 245 millioner dollar fra franchisetagere.

Det fjerner en del af omsætningen, men til gengæld kan McDonald's også undgå omkostningerne ved at drive restauranterne. Kæden har et langt større overskud per omsætningskrone fra franchises end for selvejede restauranter.

McDonald's har over 37.000 restauranter fordelt på over 100 lande.