Matas kan vride store fordele ud af sin kundeklub

I forbindelse med fremlæggelsen af Matas' regnskab for tredje kvartal onsdag udtalte selskabets direktør, Terje List, til Ritzau Finans, at 80 procent af alle danske kvinder mellem 18 og 65 år er medlem af Club Matas.

Matas kan få kæmpe fordele ud af at have en kundeklub med 1,7 millioner medlemmer, hvis selskabet forstår at udnytte potentialet.

- Det er helt klart en stor kundeklub i Danmark. Jeg vil tro, at den rangerer blandt de største.

- Det er en kæmpestor fordel for Matas og har høj værdi for selskabet, siger Nikolaj Nørgaard.

Han peger blandt andet på fordelen ved at kunne spore salget og have kontakt til kunderne.

- I retailbranchen kan man normalt se sit salg ud fra kvitteringer og et lager, men på den her måde lægger man et helt andet perspektiv på salget, fordi man kan se på, hvem der køber hvad.

Han understreger dog, at de 1,7 millioner kan være pustet en smule op, da man ikke ved, hvor mange af kunderne der er aktive.

- Imerco har for eksempel en kæmpe kundeklub, men udsender sådan set bare deres tilbudsaviser på mail. Det er der ikke meget loyalitet i, siger han.

I stedet skal kundeklubben ifølge Nikolaj Nørgaard bruges til at tilføre relationen mellem kunden og virksomheden noget værdi.

- For Matas kunne det for eksempel være viden om kosmetik eller anbefalinger af produkter baseret på købsadfærden for at gøre det nemmere for modtageren.

- Det ville føles mere relevant, end hvis man for eksempel bare fik hårfjerningsprodukter, selv om man aldrig har købt sådanne produkter eller ikke har en demografisk profil til de produkter, siger han.