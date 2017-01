Masser af nye restauranter fører til konkurser

Sidste år blev et rekordår for antallet af konkurser. Hotel- og restaurationsbranchen er særligt ramt.

Virksomheder i hotel- og restaurationserhvervet er blandt de virksomheder, som er hårdest ramt af konkurser. Den branche alene stod for 447 konkurser i 2016.

Det er høj grad restauranter, som går konkurs, mens hoteller som regel når at blive solgt, inden virksomheden lukkes ned.

Det fortæller Kirsten Munch Andersen, der er politisk direktør brancheorganisationen for hoteller og restauranter, Horesta.

De mange konkurser skyldes, at restauranterhvervet er kendetegnet ved at have mange iværksættere, derfor er det heller ikke en foruroligende udvikling, vurderer hun.

- Restaurationserhvervet har i løbet af de sidste par år skabt rigtig meget beskæftigelse og nye virksomheder, siger Kirsten Munch Andersen.

- Vi kan se, at overlevelsesraten er øget over de seneste år, men det er klart, at nogle af dem ikke lykkes. Og det er også det, de her tal er et udtryk for, siger hun.

Heller ikke økonom ved Dansk Erhverv Jens Hjarsbech mener, at der er grund til at panikke over de mange konkurser sidse år.

Det skyldes til dels, at Ervhvervsstyrelsens nye it-system forsinkede konkursbehandlingerne i 2015, hvilket har givet kunstigt mange konkurser i 2016.

- Samtidig er det ikke nødvendigvis et udtryk for økonomisk ulykke, at konkurserne lå højt i 2016, siger Jens Hjarsbech.

- Det er mere et billede på, at flere har stiftet virksomhed, som siden hen er blevet erklæret konkurs, uden at virksomheden reelt har haft en egentlig aktivitet, siger han.

Ser vi på den geografiske fordeling af konkurserne, er det især i hovedstaden, at mange virksomheder er gået konkurs.