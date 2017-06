Martret skandinavisk skraldeselskab truet af konkurs

Det norske skraldeselskab, der ifølge sin hjemmeside indsamler skrald for 35 danske kommuner, måtte sent onsdag nedjustere endnu en gang.

Aktien er faldet fra en kurs på over 200 norske kroner i 2015 til under fire norske kroner onsdag. Det forstærkes med et fald på 28 procent til 2,88 norske kroner torsdag morgen.

Det er da også langt fra første gang, at Renonorden har måttet skrue ned for driftsprognosen, men denne gang var der endnu mere dårligt nyt.

Nu er det nemlig også meget sandsynligt, at selskabets gæld har vokset sig så stor i forhold til indtjeningen, at selskabet ikke overholder sine lånekrav ved udgangen af juni.

Desuden er der lagt op til nedskrivninger af den 642 millioner norske kroner store goodwill, der er bogført i seneste regnskab.

- I et forsøg på at finde en løsning på den udfordrende finansielle situation har Renonorden indledt samtaler med sine långivere, og selskabet vil også invitere udvalgte norske kunder til diskussioner, skriver selskabet.

Men ifølge Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet, er det ikke sandsynligt med en ny redning for skraldeselskabet, efter at det så sent som i januar i år hentede ny kapital.

- Det tegner til at blive en umulig opgave at finde ny aktiekapital.

- Renonorden blev solgt og børsnoteret af fonde i december 2014 med hjælp fra Carnegie, DNB og Danske Bank.

- Det var også Carnegie, som hjalp med at tilføre ny kapital i januar, og investorerne kan ikke have fået et andet indtryk, end at der nu var ryddet helt op, skriver Per Hansen i en kommentar.

Nedturen for Renonorden kan dermed ende med et kollaps, som vil betyde tabte penge for investorer og banker samt større udgifter til skraldehentning for borgerne i mange kommuner.

- Set udefra virker det som om, der ikke har været ført tilsyn med selskabet. At direktionen har været fraværende, og at bestyrelsen ikke udført sine opgaver, vurderer Per Hansen.