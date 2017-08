Manglende konkurrence på realkredit koster kunder dyrt

Det viser en ny rapport fra Konkurrencerådet, der har analyseret markedet for realkredit. Her har rådet fundet meget at slå ned på.

Konkurrencerådet ser et klart potentiale for gevinster til boligejere, hvis konkurrencen på realkreditmarkedet bliver forbedret.

- Der er reelt kun fire realkreditinstitutter, som låner ud til private, og de gør det via deres aftaler med bankerne.

- Det er svært for nye aktører at komme ind på markedet. Samtidig ser vi, at forbrugerne ikke er specielt aktive med at afsøge markedet, og de skifter sjældent realkreditleverandør.

- Det er tegn på, at konkurrencen har svære vilkår på realkreditmarkedet, skriver formanden for Konkurrencerådet, Christian Schultz, i en pressemeddelelse.

Derudover er det dyrt at skifte mellem realkreditinstitutterne. Ikke bare kræves der høje gebyrer, kunderne må ofte også tage et kurstab.

Den manglende konkurrence koster de 1,7 millioner danske realkreditkunder - med lån for samlet 1450 milliarder kroner - dyrt, viser rapporten.

- Siden finanskrisen er prisen på realkreditlån steget meget, og institutternes indtjening er øget.

- Bidragssatserne er steget i et omfang, der ikke kan forklares af højere omkostninger, herunder kapitalkrav. Vi burde ikke kunne se en sådan udvikling, hvis konkurrencen på markedet var effektiv, skriver Christian Schultz.

Konkurrencerådet slår hårdt ned på realkreditselskabernes forklaringer på, hvorfor bidragssatserne og kursskæring er steget markant.

Kapitalkravene vurderes ikke til at være større end tidligere, og kommende krav til mere kapital under de såkaldte Basel IV-regler kan mødes på andre måder end at kradse pengene ind via bidragssatser.

- På et velfungerende marked ville det være forventningen, at de (realkreditinstitutter med mulighed for at øge deres kapital på andre måder end at hæve bidragssatserne, red.) udnyttede disse fordele til at sænke prisen og vinde markedsandele.

- Det er imidlertid ikke sket. Tværtimod er bidragssatserne i de forskellige institutter øget i umiddelbar forlængelse af hinanden, skriver Konkurrencerådet.