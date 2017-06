Inden for byggeriet oplever flere, at det er svært at rekruttere erfarne medarbejdere. Foto: Leif Tuxen

Send til din ven. X Artiklen: Mangel på medarbejdere sender entreprenør i tænkeboks Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mangel på medarbejdere sender entreprenør i tænkeboks

Erhverv - 29. juni 2017 kl. 11:30 Af Else Damsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hos Køge Totalentreprise mærker ejer Henrik Skou Jensen, at det er blevet sværere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft inden for byggebranchen. Det påvirker både den daglige drift og hans overvejelser om fremtiden.

- Det seneste år til halvandet har vi oplevet mangel på arbejdskraft, og det er blevet værre i år. Det betyder ikke, at vi må sige nej til ordrer, men at vi undlader at byde ind på dem, vi ellers gerne ville byde på, siger Henrik Skou Jensen, der har syv medarbejdere og ellers bruger underentreprenører. Rekrutteringsudfordringerne ligger især inden for tømrere og murere.

- Det er især murere og tømrere, vi har svært ved at få. Vi har i stedet ansat et par udlændinge, men på grund af sprogbarrierer er vi nødt til at sikre, at vi også har tilstrækkeligt med dansktalende medarbejdere, siger Henrik Skou Jensen, der overvejer, hvordan den givne situation vil påvirke udviklingen af virksomheden.

- I øjeblikket overvejer jeg, om jeg skal kæmpe for at vækste virksomheden, eller om jeg skal acceptere status quo, for jeg har ingen interesse i at byde ind på opgaver, vi ikke kan håndtere.

Erfarne kræfter

I Dansk Byggeri er problematikken med mangel på arbejdskraft ikke ny, og brancheorganisationen er fremme i skoene for at rekruttere unge til uddannelserne, men det løser ikke udfordringerne med hensyn til manglen på erfarne medarbejdere.

- Vi hører mange steder fra, at det er svært at få kvalificeret arbejdskraft. De kan godt skaffe medarbejdere, men de erfarne byggeledere, projektledere og håndværkere, som har nogle år på bagen, er svære at finde. Sådan har det været i et års tid, siger Jesper Toftebjerg Andersen, der er formand for Dansk Byggeri Sjælland. Han mener ikke, der er tale om et overophedet marked.

- I 07'erne var der beskæftiget cirka 195.000 i byggebranchen på landsplan. Nu ligger det omkring 165.000, så der er ikke tale om et overophedet marked, men også i eget regi i selskabet Hansen & Andersen sker det, at de siger nej.

- Vi har sagt nej til opgaver, men oftest fordi opgaven ligger med så kort varsel, at vi ikke kan håndtere det, siger Jesper Toftebjerg Andersen, der er anden generation i virksomheden Hansen & Andersen.

Læs hele artiklen gratis i ErhvervsAvisen Sjælland på http://www.e-pages.dk/erhvervsjaelland/285/