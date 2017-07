Mange sommerhusbookinger kan lokke flere købere frem

Således viser de seneste tal fra Danmarks Statistik, at der ved slutningen af maj var booket feriehuse i 344.600 uger for resten af året.

Der er rift om at leje de danske sommerhuse i sommermånederne, og den store vækst på lejemarkedet kan føre til, at der også bliver solgt flere sommerhuse. Det vurderer ejendomsmæglerkæden Nybolig.

Det er dermed sket en vækst i antallet af bookinger, som er 6,7 procent højere end samme periode sidste år. Og det kan lokke købere frem, vurderer Thomas Hovgaard, der er relationschef i Nybolig.

- Vi tror kun, at vi har set toppen af deleøkonomien. Jo mere danskerne bliver optaget af at være deleøkonomiske, jo mere tror jeg, at det vil materialisere sig, så der bliver solgt flere sommerhuse.

- Folk kan se, at de kan få lejet deres sommerhuse ud, når de køber dem, og supplere indtægten, siger Thomas Hovgaard.

Allerede nu viser tal, at der er kommet fut under salget af sommerhuse. Således blev der i maj solgt over 1000 sommerhuse ifølge boligsiden.dk. Det er et antal, som ikke er set før finanskrisen for omkring ti år siden.

Tidligere i juli fortalte direktøren i Feriehusudlejernes Brancheorganisation, Carlos Villaro Lassen, til DR P4 Midt & Vest, at efterspørgslen på sommerhuse langt oversteg de sommerhuse, som var til rådighed.

Den problematik tror Thomas Hovgaard dog på sigt kan vende.

- Hvis der bliver solgt nogle flere sommerhuse til nogle nye personer, så tror vi også, at det vil give nogle flere sommerhuse til udlejning.

- Dermed vil man på sigt se, at der vil være en mindre knaphed på sommerhuse til leje, siger Thomas Hovgaard.

Han peger på, at sommerhusejere har fordel af et skattefradrag, når de udlejer.

Ifølge Nybolig-chefen kan man med det skattefri bundfradrag på 24.000 kroner ved sommerhusudlejning reducere sine udgifter med op til 2000 kroner om måneden.