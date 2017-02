Mærsks mangeårige bestyrelsesformand går fra borde

Michael Pram Rasmussen er fortid i A.P. Møller - Mærsk efter at have været bestyrelsesformand i 14 år.

- Siden 1999 har Michael Pram Rasmussen tjent A.P. Møller - Mærsk A/S som medlem af bestyrelsen, de 14 af årene som vores formand.

- Jeg er meget taknemmelig for hans betydelige bidrag til og vedholdende engagement i Gruppen, gennem gode såvel som hårde tider, skriver Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla i meddelelsen.

Udskiftet på posten som bestyrelsesformand kommer samme dag som A.P. Møller - Mærsk må berette om det største tab i umindelige tider. Koncernen tabte over 13 milliarder kroner i 2016.

I løbet af året lavede A.P. Møller - Mærsk også en større omstrukturering. Derfor skriver Michael Pram Rasmussen, at tiden er moden.

- Tidspunktet for at træde tilbage fra formandsposten er velvalgt for mig personligt som for virksomheden, skriver han.

Michael Pram Rasmussen overtog posten efter den nærmest mytiske Mærsk Mc-Kinney Møller.

Efter Michael Pram Rasmussen anbefaler bestyrelsen, at Jim Hagemann Snabe bliver ny formand.

Han har flere tunge bestyrelsesposter på cv'et og så sent som onsdag blev han kørt i stilling som bestyrelsesformand for den store tyske industrivirksomhed Siemens.

- At blive nomineret til ny formand for bestyrelsen er en stor ære for mig.

- A.P. Møller - Mærsk A/S er en overordentlig stærk virksomhed, med en imponerende historie og indflydelse på verdenshandlen og med stort potentiale i en verden af konstant forandring, skriver den kommende bestyrelsesformand.