Mærsks indiske storhavn lagt ned i voldsomt hackerangreb

Det store hackerangreb spreder sig til Asien. Ifølge Bloomberg er A.P. Møller - Mærsks havn Jawaharlal Nehru, der ligger tæt med storbyen Mumbai i Indien, så hårdt ramt, at den hverken kan laste eller aflaste containere.

- Havnen, der hedder Gateway Terminal India, kan ikke identificere, hvilke containere der tilhører hvem, skriver Bloomberg.

Havneterminalen er enorm og kan ifølge Jawaharlal Nehru Ports hjemmeside håndtere 1,8 millioner containere om året.

A.P. Møller - Mærsk havnedivisions, APMT's, hjemmeside er umiddelbart nede og kan ikke tilgås.

Ifølge Ritzau Finans er 75 af APMT's havneterminaler verden over er ramt af angrebet, der startede tirsdag. Det er mere eller mindre dem alle sammen.

Oplysningen kommer fra chefen for JNPT, Jawaharlal Nehru Port Trust, Anil Diggikar, i et interview med Bloomberg News.

Fra de store havne i New York og New Jersey på den amerikanske østkyst lyder det, at der først bliver åbnet igen torsdag.

- De ansatte hos APM Terminal er stadig uden e-mail og telefonforbindelser. Ingen e-mail eller voicemails kan tilgås, skiver Port of NY & NJ på Twitter.

Mærsks havn i Rotterdam skulle også være blandt de ramte.

A.P. Møller - Mærsks havneaktiviteter i New York kan håndtere 1,5 millioner containere om året mens aktiviteterne i Rotterdam kan håndtere over tre millioner.

Samlet håndterede APMT 37,3 millioner containere sidste år.

Tirsdag meddelte A.P. Møller - Mærsk, at man var ramt af et stort hackerangreb. Angrebet har ramt en stribe andre selskaber og myndigheder verden over. Ukraine er hårdest ramt.

Ifølge internetsikkerhedsfirmaet Bitdefender er der tale om en version af en tidligere kendt virus ved navn GoldenEye.

GoldenEye låser via en totrinsraket alle informationer på en computer. Den vil så blive låst op mod betaling af en løsesum.

Ifølge Computerworld har GoldenEye tidligere været brugt i fokuserede angreb på HR-afdelinger, da de qua deres funktion kunne lokkes til at åbne PDF-filer.