Mærsks containerkronjuvel har mistet sin glans

For første gang længe var der i starten af 2017 lagt op til, at A.P. Møller - Mærsks kerneforretning, Maersk Line, skulle have lidt tiltrængt medvind.

Men stigende brændstofpriser stak en kæp i hjulet på A.P. Møller - Mærsks yndlingsbarn.

- Der er ingen tvivl om, at 2017 åbner dårligere, end man kunne have håbet på. Omkostningerne stiger simpelthen hurtigere end raterne.

- Så det er ikke positiv læsning for Maersk Line. Tingene går bedre, uden at de så egentlig går bedre. For indtjeningsevnen er langt fra, hvor den skal være, siger Morten Imsgard, A.P. Møller - Mærskanalytiker hos Sydbank

I første kvartal 2017 kunne Maersk Line glæde sig over, at man sejlede 10 procent flere containere og kunne tage 4,4 procent mere per fragtet container. Men samtidig steg den gennemsnitligt brændstofpris fra 178 dollar per ton til 320 dollar per ton.

Derudover sidder Maersk Line på nogle ruter, hvor stigningerne i priserne ikke har været lige så store som andre steder. Det betyder, at Maersk Line ikke længere er det mest profitable i branchen.

- De er langt fra best-in-class, siger Morten Imsgard.

Containermarkeder boomede før finanskrisen, men faldt sammen om sig selv, da krisen ramte. Maersk Line fastholdt dog store investeringer.

Det gjorde man for at stå klar til at høste udbyttet som verdens største og mest profitable containerrederi, når krisen ophørte. Nu er der igen medvind, men Maersk Lines overskud er stadig presset.

- Det gode spørgsmål er, om markedet nogensinde bliver normaliseret igen, og hvad bliver normalen?

- Jeg mener ikke, at det kun er et spørgsmål om tid, inden Maersk Line bliver en pengemaskine. Der er nogle fundamentale problemer i industrien, som vil være der i mange år.

- Så det er et åbent spørgsmål, om vi nogensinde kommer tilbage til en situation, hvor de bedste rederier tjener styrtende med penge, siger Morten Imsgard.