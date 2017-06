Mærsk-skib evakueret efter mistanke om bombe

Et Mærsk-skib måtte natten til torsdag dansk tid evakueres af de amerikanske myndigheder på grund af mistanke om, at det havde en bombe om bord

Rederiet Maersk Line bekræfter evakueringen i en pressemeddelelse og understreger, at besætningen er sikker og på land.

Bomben, som angiveligt skulle befinde sig i en container på skibet, skulle være en såkaldt "dirty bomb".

En dirty bomb består af en blanding af konventionelle sprængstoffer og radioaktivt materiale.

Det er dog endnu ikke lykkedes for myndighederne at finde radioaktivt materiale om bord på skibet.

Mistanken stammer ifølge løjtnant James Zorn fra den amerikanske kystvagt fra to videoer på YouTube.

Han fortæller til den lokale tv-station ABC News 4, at der i videoerne påstås, at Mærsk-skibet skulle have fået bomben om bord i Pakistan.

Maersk Memphis har siden sit sidste besøg i USA været i havn i De Forenede Arabiske Emirater, Pakistan, Indien, Oman, Egypten og Spanien.

James Zorn understreger dog, at man ikke har andre kilder at læne sig op ad, og at man udelukkende undersøger skibet for at være helt sikker på, at det ikke sejler rundt med noget farligt.