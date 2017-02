Mærsk ser bedring for containerne efter drøje hug i 2016

Det gav et markant underskud i Maersk Line, der med sine over 630 containerskibe er verdens største containerrederi.

- De lavere fragtrater kunne tilskrives overkapacitet i markedet og en beskeden efterspørgsel. Maersk Lines fragtrater faldt markant på alle ruter, skriver Maersk Line i regnskabet.

Den gennemsnitlige pris Maersk Line tog for at fragte en container faldt da også til 1795 dollar i 2016. Mærkbart mindre end 2209 dollar i 2015 og tæt på en halvering fra 3284 dollar i 2008.

Da Maersk Lines gennemsnitlige udgift til at flytte hver container i 2016 var på 1982 dollar, og selskabet fragtede 10,4 millioner af slagsen, tabte rederiet markante 2,6 milliarder kroner sidste år.

I hjørnekontoret hos A.P. Møller - Mærsk er der dog håb for fremtiden. Her forventer administrerende direktør Søren Skou, at Maersk Line vil give et solidt overskud i 2017.

- Det gør vi, fordi der er langt bedre balance mellem udbud og efterspørgsel. Fjerde kvartal er det første siden 2010, hvor efterspørgslen voksede hurtigere end tilgangen af tonnage, siger Søren Skou på en telekonference efter regnskabet.

Derudover har det benhårde containermarked ført til, at antallet af konkurrenter er blevet mindre. Det tyder på bedre priser, da en tumultarisk konkurrence om overlevelse ofte får aktører til at gøre alt for at kapre kunder.

- Der har været en konsolideringsbølge i gang, og ud af de 16 globale containerrederier ved starten af 2016 er syv enten blevet absorberet eller er på vej til det - og et er endda gået konkurs (Hanjin, red.).

- Så kombinationen af konsolidering, en meget lavere tilgang af ny tonnage og vækst i efterspørgslen gør, at vi egentlig er relativt optimistiske for 2017, siger Søren Skou ifølge Ritzau Finans.