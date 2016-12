Artiklen: Mærsk gør klar til at lukke for gasproduktion i Nordsøen

Maersk Oil gør klar til at lukke ned for produktionen i Tyra-feltet. Arbejdet forventes afsluttet i 2018.

Årsagen er, at det ikke er lykkedes at nå til enighed med staten om en ny aftale for olie- og gasproduktionen i Nordsøen.

- Vi har endnu ikke fundet en økonomisk brugbar løsning på, hvordan vi kan få de resterende ressourcer ud af Tyra-feltet.

- Derfor påbegynder vi en forsvarlig nedlukning af Tyra med den hensigt at lukke ned for produktionen 1. oktober 2018, siger Martin Rune Pedersen, der er administrerende direktør for Maersk Oil i meddelelsen.

Tyra-felterne står for at behandle 90 procent af Danmarks produktion af naturgas og har været i drift siden 1984.

De senere år er der imidlertid konstateret problemer i undergrunden.

Den er sunket flere meter, og det vanskeliggør udvindingen og kræver væsentlige nye investeringer, hvis den skal fortsætte.

Derfor har Maersk Oil henvendt sig til regeringen for at få en ny og økonomisk mere fordelagtig aftale, men det er indtil videre ikke lykkedes at nå til enighed.

Derfor varsler man nu i henhold til EU-reglerne, at man går i gang med at drosle produktionen ned.

Selskabet understreger dog, at man fortsat forhandler med staten om at fortsætte produktionen fra Tyra-felterne. De indeholder cirka 25 procent af den oprindelige mængde gas.

Det er ikke kun for Maersk Oil, men også for den danske stat, at der er mange penge på spil.

Gassen fra Nordsøen indbringer hvert år milliarder af kroner i skatter, og dem står statskassen altså til at miste, hvis produktionen lukkes ned.

Finansminister Kristian Jensen (V) har ikke lyst til at sige ret meget om Maersk Oils udmelding.

- Jeg har ingen kommentarer, så længe vi forhandler, siger Kristian Jensen til Ritzau.

Rettighederne til at udvinde olie og naturgas fra Tyra-felterne ejes af Dansk Undergrunds Consortium, som er et partnerskab mellem A.P. Møller Mærsk, Shell, Chevron og Nordsøfonden, der er ejet af staten.