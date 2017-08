Mærsk forventer at blive ramt igen og igen af hackere

- Vi gør nu alt, hvad vi kan, for at sikre os mod nye angreb.

- Vi bliver helt sikkert angrebet igen. Og vi bliver helt sikkert også succesfuldt angrebet igen med alle de sårbarheder i systemer, der ligger på de mørke dele af internettet.

- Vi arbejder på, at hvis det sker, så skal vi kontrollere det bedre, så det bliver en lokal og ikke en global begivenhed, siger Søren Skou.

Det har da også været en dyr fornøjelse for A.P. Møller - Mærsk, at selskabets havne i dagevis var komplet lammede af hackerangrebet, og at selskabets containerskibe og ikke mindst booking- og trackingsystemer var ude af drift.

Bare få dages forstyrrelser påvirker store mængder fragt hos Mærsk, der er verdens største containerrederi og en af verdens største havneoperatører.

I første halvår havde Maersk Line over 600 skibe og fragtede 2,7 millioner fyrrefodscontainere. Mærsks 76 havne håndterede gennemsnitligt mere end 52.000 containere om dagen i halvåret.

- Regningen er højere, end jeg havde forventet. Og det vidner om, at A.P. Møller - Mærsk som globalt shippingselskab er sårbare over for det her. Når it-systemerne går ned, så koster det virkeligt, siger A.P. Møller - Mærsk-analytiker hos Sydbank Morten Imsgard.

Han mener samtidig, at regningen er blevet høj, fordi A.P. Møller - Mærsk har gjort alt for at stryge sine kunder med hårene under angrebet.

- Skrækscenariet er, at man taber kunder på grund af sådan et angreb. Det kunne ende med at blive langt dyrere, end den regning, der er præsenteret i dag.

- Det er nemt for kunder at vælge andre i containerbranchen, så det gælder om at holde fast i dem, siger Morten Imsgard.