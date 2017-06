Mærsk fortsat delvist lammet efter hackerangreb

Mange it-systemer er dog fortsat nede, men nu arbejdes der på at genoprette systemerne.

A.P. Møller - Mærsk oplyser via fondsbørsen, at man har inddæmmet virussen, der har lagt mange af selskabets havne ned. Virussen ramte tirsdag.

- It-systemer er nede flere steder og i flere forretningsenheder, skriver A.P. Møller - Mærsk i meddelelsen.

- Vi har lukket en række systemer ned for at inddæmme problemet.

Selskabets klart største forretningsområde, Maersk Line, der er verdens største containerrederi, er berørt, men funktionel.

- Maersk Lines skibe kan manøvrere, kommunikere og besætningerne er i sikkerhed, skriver A.P. Møller - Mærsk.

Rederiet, der er kerneforretningen hos A.P. Møller - Mærsk, opererede ved årsskiftet over 600 skibe med en samlet kapacitet på 3,3 millioner containere. Maersk Line omsatte for 136 milliarder kroner i 2016.

Ifølge Bloomberg oplyser Maersk Line, at man stadig ikke kan tage ordrer ind, men at al data er intakt.

- Vi fortsætter med at overvåge og håndtere situationen for at minimere effekten på vores operationer, kunder og partnere, skriver konglomeratet.

APMT, A.P. Møller - Mærsks havnedivision, er dog umiddelbart fortsat hårdt ramt. Ifølge flere medier skal 75 havne være ramt.

Ifølge A.P. Møller - Mærsk er det stadig for tidligt at gøre skaderne op.

- Nødplaner bliver implementeret. Den samlede effekt på vores forretning er ved at blive gjort op, skriver A.P. Møller - Mærsk.

Ifølge A.P. Møller - Mærsk-analytiker ved Sydbank Morten Imsgard, kan angrebet hurtigt blive alvorligt for selskabet.

Alene Mærsks havne håndterer over 100.000 containere om dagen, så logistisk set skaber lammelsen hurtigt en enorm opgave.

- Mærsk er ret ukampdygtige lige nu. De kan ikke tage ordrer ind i Maersk Line, og de kan ikke håndtere kundernes containere på havnene.

- Det er ikke en situation, der er holdbar i ret mange dage. Det vil give driftsproblemer, der kan tage lang tid at løse.

- Den økonomiske regning er for tidlig at sige noget om, men det afhænger klart af, hvor hurtigt de kan komme i gang igen. Og det kan komme til at få stor økonomisk betydning, siger Morten Imsgard.