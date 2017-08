Mærsk-chef: Oliesalg er det første skridt i ny plan

Med salget af Maersk Oil til franske Total er Mærsk-gruppen godt på vej til at gøre alvor af sin nye strategi, der blev præsenteret for knap et år siden.

Spørgsmålet har indtil nu været, hvordan det skulle ske. Frasalg var én mulighed, børsnotering af selvstændige selskaber var en anden.

- Vi har vurderet de mange muligheder, der har været i spil, og fundet, at denne løsning er den bedste, siger Søren Skou, der er administrerende direktør for koncernen, til Ritzau Finans.

- Salget af Mærsk Olie og Gas til Total er en god løsning for Danmark og for vores medarbejdere, siger han og kalder prisen "god og fair".

Total er et langt større olieselskab end Maersk Oil, som producerer 10 gange så meget olie som det danske selskab.

- De har finansielle muskler og vil bruge alle kræfter på at udvikle olie- og gasproduktionen i den danske sektor, vurderer han og venter ingen jobmæssige konsekvenser.

Total har angiveligt givet tilsagn om at etablere hovedkontor i København for Totals aktiviteter i Danmark, Norge og Holland.

Mærsk arbejder nu videre med planerne for de resterende tre "olieforretninger", Supply, Drilling og Tankers.

Claus V. Hemmingsen, der er viceadministrerende direktør og chef for Mærsks energidivision, afviser over for Ritzau Finans, at frasalget får betydning for de øvrige forretningsområder.

- Vi har altid kun haft kommercielle aftaler med Maersk Oil, og de aftaler, der er, vil blive overholdt, siger han.

Maersk Oil koster Total 7,45 milliarder dollar. Knap to tredjedele af betalingen falder i form af Total-aktier. Resten er kortfristet gæld, som Total overtager.