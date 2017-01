Maersk Oil skærer 160 danske stillinger

Chefen for Maersk Oil, Martin Rune Pedersen, anerkender, at det er en hård besked for medarbejderne.

- Men det er et nødvendigt skridt for at forblive konkurrencedygtig i den danske del af Nordsøen og den bredere forretning i Maersk Oil, siger han i meddelelsen.

Mens Maersk Oils hovedkontor fortsat vil være at finde på Esplanaden i København, lukker koncernen ifølge Ritzau Finans et kontor på Oslo Plads, mindre end en kilometer væk, hvor der har været omkring 200 ansatte.

Maersk Oils danske aktiviteter relaterer sig til Nordsøen, hvor selskabet pumper omkring 55.000 tønder olie og gas op hver dag på en række felter.

Ifølge chefaktieanalytiker Michael Friis Jørgensen fra Alm. Brand er udmeldingen fra Maersk Oil helt i tråd med konglomeratets strategi.

- Det virker naturligt at samle forretningen i Esbjerg. En stor del af den danske produktion er Thyra-feltet, som jo er en nedlukningsopgave, medmindre man får en anden aftale med staten, siger han.