Fristen for at gennemføre en mere moderne indretning af stalde for malkekvæg ser ud til at blive forlænget. Også forbuddet mod bindestalde kan blive udskudt.

Mælkebønder får lov at vente med at modernisere stalde

Et flertal i Folketinget vil hjælpe trængte mælkebønder ved at forlænge fristen for nyindretning af stalde.

Folketinget er nemlig villig til at udskyde fristen for at indrette malkekvægsstalde efter de nye krav, som blandt andet angiver, hvor mange drikkekopper, der skal være adgang til.

På den måde håber man at give bønderne økonomisk luft i en tid med lave mælkekvoter.

- De danske mælkebønder er i fuld gang med at investere i moderne stalde, så de lever op til lovens nye krav.

- Vi er i en bred kreds af partier enige om at udskyde nogle af fristerne i loven, så mælkebønderne kan følge med. Det er jeg meget tilfreds med, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i en pressemeddelelse.

Han og regeringen har opbakning fra Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Konservative og Socialdemokraterne. De nærmere detaljer skal dog først forhandles på plads i efteråret.

Ved den lejlighed håber regeringen også at få opbakning til at få lov til at udskyde forbuddet mod bindestalde fra 2022 til 2027 under visse betingelser.

- Bindestalde er en forældet staldtype. Derfor laver vi en ny overgangsperiode, hvor køer i bindestalde blandt andet skal på græs.

- En dyrlæge skal også én gang om året besøge de malkekvægsbedrifter, der gør brug af fristforlængelsen på de andre krav, for at tjekke, at det ikke giver problemer med dyrevelfærden, at kravene udskydes, siger Esben Lunde Larsen.

Beregninger fra landbrugsvidencenteret Seges siger, at 700 af de 3300 mælkeproducenter herhjemme er kriseramte, mens 400 er direkte konkurstruede.