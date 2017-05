Lundbecks nye lægemidler giver fremgang

Omsætningen steg med over ti procent til 4,2 milliarder kroner, og nettoresultatet blev mangedoblet til 587 millioner kroner fra 186 millioner kroner i samme periode sidste år.

Medicinalselskabet Lundbeck, der er bedst kendt for antidepressiv medicin, kunne igen øge omsætningen i første kvartal, der også er krydret med en opjustering.

- Vi har dermed fået en fremragende start på 2017, og vi opjusterer derfor vores forventninger til de finansielle resultater for hele året, som ventes at blive de bedste i virksomhedens historie, skriver Kåre Schultz, administrerende direktør for Lundbeck, i forbindelse med regnskabet.

Lundbeck ser nu en omsætning i året på 16,5-17,3 milliarder kroner. Driftsresultatet ventes at blive på 3,6-4,0 milliarder kroner.

Selskabet var i lang tid plaget af, at gamle storsællerter løb af patent, uden at selskabet havde nye produkter, der kunne tage over.

De gamle midler, Cipralex og Lexapro, gik da også tilbage endnu en gang i kvartalet, hvor der blev solgt for 693 millioner kroner, et dyk på otte procent.

Nye midler som Rexulti mod depression og skizofreni og Brintellix mod depression, som Lundbeck venter sig meget af, gik dog markant frem.

Salget af Rexulti steg med 133 procent, og salget af Brintellix med 54 procent.

- Væksten drives fortsat af vores nøgleprodukter, som voksede med 46 procent i forhold til første kvartal 2016 og nåede knap to milliarder kroner i salg i årets første tre måneder, skriver Kåre Schultz.

Kåre Schultz tiltrådte i 2015 som administrerende direktør for Lundbeck fra sin stilling som nummer to i Novo-hierarkiet.

Siden da er der skåret kraftigt på udgifterne, fokuseret på at hæve priserne i USA og fokuseret på færre lægemidler. Det har vendt forretningen.

- En virksomhed er en holdsport, men anføreren/træneren er en vigtig dirigent. I Madrid har de Ronaldo. Barcelona har Messi. Lundbeck har Kåre Schultz!, skriver investeringsøkonom hos Nordnet, Per Hansen, entusiastisk i en kommentar til regnskabet.

Aktierne i Lundbek er mere end fordoblet siden Kåre Schultz trådte til.