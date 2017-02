Administrerende direktør Kåre Schultz kan glæde sig over et stærkt 2016. (arkivfoto)

Lundbeck sender livskrisen ud i kulden

Medicinalselskabet Lundbeck er igen et selskab i solid vækst med et milliardresultatet. Dermed er krisen slut.

Dermed ser den krise, der indtil for et stort år siden prægede selskabet, ud til at være helt skudt til hjørne.

Lundbeck, der har bygget sin forretning på antidepressiver, kunne i 2016 notere sig en pæn vækst i omsætningen og ikke mindst et resultat på over en milliard kroner.

- Vi er meget tilfredse med resultaterne for 2016, som er markant bedre end vores oprindelige forventninger. Vi øgede salget af vores nøgleprodukter, øgede den samlede omsætning og reducerede omkostningerne.

- 2016 var et super godt år for Lundbeck, skriver administrerende direktør for Lundbeck Kåre Schultz i en kommentar til regnskabet.

Samlet omsatte Lundbeck for 15,6 milliarder kroner i 2016 og fik et nettoresultat på 1,2 milliarder kroner.

Specielt sidstnævnte er en markant forbedring fra de enorme tab på 5,7 milliarder kroner i 2015.

Det kom, da administrerende direktør Kåre Schultz tiltrådte og gennemførte en større oprydning i både selskabets omkostninger og regnskabspraksis.

Den krise, som Kåre Schultz førte Lundbeck ud af, opstod, da patenterne på selskabets storsælgende antidepressiver udløb, uden at Lundbeck havde fuldgode erstatninger.

Det er selskabet ved at have styr på, da de nye antidepressiver er i voldsomt vækst. Brintellix solgte for 1,1 milliard kroner i 2016. Det er en vækst på 76 procent, mens storhåbet Rexulti øgede salget med 608 procent til 826 millioner kroner.

- Både Abilify Maintena, Brintellix og Northera rundede en milliard kroner i salg, så alle nøgleprodukter bidrager betydeligt til vores samlede forretning, skriver Kåre Schultz.

Det skal de blive ved med. Lundbeck venter, at omsætningen stiger til op mod 17,1 milliarder kroner i 2017.

- Som det kan ses af vores finansielle forventninger til 2017, forventes både omsætning og indtjening at blive højere end nogensinde før i Lundbecks historie.

- Vores nøgleprodukter ventes at opnå solid vækst og mere end kompensere for nedgangen i salget af ældre lægemidler, skriver Kåre Schultz.