Lundbeck langer flere og dyrere piller over disken

Selskabet, der laver medicin mod hovedsageligt psykiske sygdomme som depression, solgte lægemidler for 8,5 milliarder kroner i første halvår.

Lundbeck opjusterer sine forventninger til hele året efter regnskabet for første halvår. Det sker efter et halvår med pæn fremgang i salget.

Det blev vekslet til et nettoresultat på 1,2 milliarder kroner, omkring en firdobling i forhold til samme periode sidste år.

- Vores fremgang skyldes, at vi fortsat har succes med at implementere vores strategi med fokus på at øge salget af nøgleprodukter og holde omkostningerne i ro.

- Det viser, at vi er gode til at fokusere vores ressourcer, der hvor der er vækstmuligheder, skriver Kåre Schultz, administrerende direktør for Lundbeck, i en pressemeddelelse.

Skeler man til Lundbecks nye midler, dem, der skal løfte arven fra de gamle antidepressiver, går det strygende.

Brintellix mod svær depression har øget salget med 61 procent til 778 millioner kroner i halvåret, og Rexulti mod depression og skizofreni øgede salget med 85 procent til 574 millioner kroner.

Salget af det antidepressiv, der for alvor gjorde Lundbeck stor, Cipralex, lå i halvåret på 1,3 milliarder kroner. Midlet er gået af patent, og Lundbeck kæmpede længe med at finde nye guldkalve.

I 2011, da midlet var helt på toppen, solgte Cipralex for 8,2 milliarder kroner.

Udviklingen i halvåret får Lundbeck til at øge sine forventninger til hele året. Selskabet venter nu at omsætte for 16,7-17,5 milliarder kroner i 2017.

- Vi opjusterer de finansielle forventninger for hele 2017 på baggrund af de stærke resultater i første halvår, hvor vi havde den højeste halvårsomsætning i virksomhedens historie.

- Vi er således godt på vej til at opnå Lundbecks bedste finansielle resultater nogensinde, siger Kåre Schultz.

Kåre Schultz blev direktør for Lundbeck i maj 2015, hvor han kom fra en stilling som næstkommanderende i Novo Nordisk.

Han har stået i spidsen for en større oprydning og fokusering af selskabet. Det har mangedoblet aktiekursen.