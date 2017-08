Løkke: Total vil udbygge Mærsks aktiviteter i Nordsøen

Statsminister Lars Løkke Rasmussen er dog fortrøstningsfuld. I en skriftlig kommentar til Ritzau siger han:

- Det har stået klart i nogen tid, at A.P. Møller-Mærsk har arbejdet på en omstrukturering af sine aktiviteter. Derfor kommer det ikke som en overraskelse, at Maersk Oil nu sælges fra.

- Mærsks administrerende direktør, Søren Skou, har forsikret mig om, at Total har en klar målsætning om at videreføre og udbygge aktiviteterne i Nordsøen med udgangspunkt i Danmark, herunder genopbygningen af Tyra-feltet.

- Det budskab har Totals administrerende direktør gentaget over for mig i et brev, jeg modtog i morges, siger Lars Løkke Rasmussen.

I brevet tilbyder Totals direktør, Patrick Pouyanné, at mødes med den danske statsminister for at fortælle om Totals "visioner og investeringsplan for at udvide og styrke Mærsk Oils betydelige forretninger i Danmark og internationalt".

Statsministeriet ønsker ikke at oplyse, om Lars Løkke Rasmussen har skrevet et møde med Totals øverste chef i kalenderen. Men Løkke siger:

- Det vil gavne dansk økonomi, at vi med Total får udnyttet ressourcerne i undergrunden til fulde, og jeg er optimistisk i forhold til Danmarks samarbejde med denne nye aktør.

I brevet skriver Totals øverste chef også, at både Total og Mærsk vurderer, at handlen vil skabe et "større og bedre finansieret" europæisk energiselskab, som vil være i en bedre position til at "forlænge livet for den store dansk offshoreolie og gasregion".

Det første skridt bliver at genopbygge Tyra-feltet:

- Vi vil maksimere det økonomiske udbytte fra Danmarks tilbageværende olie og gasreserver, skriver Patrick Pouyanné og tilføjer:

- Du har mit ord for, at vi vil bruge Total Gruppens globale ry og ressourcer til gavn for den danske økonomi, det danske miljø og det danske folk.