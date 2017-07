Livsstil spiller stadig større rolle for forsikringsdækning

Stadig flere pensionsselskaber lægger vægt på rygning, overvægt, alkoholforbrug og stoffer ud over de seneste års sygehistorie, når de skal afgøre, om en kunde kan få forhøjet sin forsikring mod mistet erhvervsevne.

Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans.

Hvor det tidligere har været blandet, hvilke oplysninger selskaberne krævede ved en arbejdsgiverbetalt pension, er kravene de seneste år strammet mange steder.

- Vi ser en voksende stribe af underspørgsmål, som flere og flere selskaber stiller. Og her kan din livsstil komme dig til skade, hvis du ryger, har et større forbrug af alkohol eller vejer for meget, siger Nicolai Olsen, partner i Willis Towers Watson, der rådgiver virksomheder om placering af pensionsordninger, til Finans.

Pensionsselskaberne slås med et samlet milliardunderskud på forsikringer mod tab af erhvervsevne, som gennem flere år har været solgt for billigt.

Derfor har de fokus på at mindske risikoen for at skulle udbetale erstatning.

Kraftig overvægt giver ikke per automatik et afslag, men kobles hos blandt andet Nordea Liv & Pension, Topdanmark, AP Pension, Danica Pension og PFA Pension sammen med kundens øvrige livsstil og sygehistorie.