Lille dyk i ledigheden i april

Og det endda på trods af, at bruttoledigheden for marts endda er blevet nedjusteret med 900 som følge af mere præcise tal.

Opgørelsen viser, at når man korrigerer for sæson, var der 500 færre ledige i april sammenlignet med marts.

Det betyder, at antallet af ledige nu hedder 114.900, mens ledighedsprocenten fortsat er 4,3 procent.

Jyske Banks seniorøkonom, Niels Rønholt konstaterer dermed, at ledigheden ikke falder i samme takt, som beskæftigelsen stiger.

- Det betyder, at arbejdsstyrken stiger. Konkret er det eksempelvis arbejdskraft, der kommer til fra udlandet, eller folk, der bliver længere tid på arbejdsmarkedet, fordi efterlønsalderen bliver sat op.

- Det er godt nyt, at der tilsyneladende er rigeligt med arbejdskraft i dansk økonomi. Det holder opsvinget i gang, siger han.

Hos Dansk Industri frygter man dog, at der på et tidspunkt ikke er nok hænder til at producere det, der står i ordrebogen.

- Virksomhederne står klar til at levere yderligere vækst, skabe flere arbejdspladser, og løfte velstanden i Danmark. De mangler bare medarbejderne til at gøre det.

- Den udfordring skal vi have fokus på at løse, blandt andet ved at gøre det nemmere for udenlandske talenter at komme til landet, siger Steen Nielsen, der er underdirektør i Dansk Industri.

Det seneste halve år har arbejdsløshedsstatistikken været præget af, at man har ændret reglerne for, hvornår udlændinge på integrationsydelse vurderes som jobparate.

Det har også haft indflydelse på apriltallene. Ifølge Danmarks Statistik blev der i april føjet omkring 500 indvandrere til arbejdsløshedskøen på den konto.