Lektor: Rav og svaner skal sælge Danmark til kinesiske turister

Og her er de kinesiske turister vigtige for at løfte udviklingen videre, mener Lise Lyck, som er økonom, turismeekspert og ekstern lektor ved Copenhagen Business School i København.

- De kinesiske turister er vigtige for Danmark for at få en indtjening og gang i samhandlen. De er naturligvis ikke kun vigtige for Danmark, men for turismen i hele verden, fordi de er købedygtige med lyst til at rejse ud, se og opleve ting, siger hun.

Regeringen er mandag kommet med et nyt udspil, som skal styrke dansk turisme på fem områder. Et af områderne er en mere effektiv markedsføring rettet mod relevante målgrupper - blandt andet kineserne nævnes specifikt i udspillet.

Kineserne er det folk, som bruger flest penge på udlandsophold. Dermed har kineserne ifølge Dansk Industri (DI) overhalet amerikanerne.

Af samme årsag har mange lande opdaget vigtigheden af få kinesiske turister til landet.

Også i Norden er konkurrencen om de købedygtige kinesiske turister hård, og nye tal fra DI viser, at Danmark halter efter vores nabolande på området.

Ifølge Lise Lyck, har den danske strategi i modsætning til Norge ikke været målrettet de kinesiske turister.

- I Norge har man været mere målrettet og dygtigere til at se på, hvad landet kan tilbyde, og hvad det er, kineserne efterspørger, siger hun.

Ifølge Lise Lyck handler det om at tiltrække kineserne med noget, de gerne vil opleve.

- Kineserne er tiltrukket af noget, de allerede kender hjemme fra Kina. Det skal vi fokusere mere på, når vi målretter vores markedsføring, siger hun.

- Vi har blandt andet H.C. Andersen, vores nationalfugl svanen, som er meget beundret i Kina, og så har vi rav, som er en værdsat smykkesten i Kina. Det er store tiltrækningselementer, som vi skal bruge, siger ekstern lektor ved Copenhagen Business School Lise Lyck.