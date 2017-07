Lejlighedspriserne kender fortsat kun én vej - op

Og særligt ejerlejlighederne fortsætter med at blive dyrere, viser tal fra Danmarks Statistik.

- Det er mere, end den stigning man kan forvente på et helt år i et normalt marked.

- Samtidigt har Danmarks Statistik revideret tallene fra marts måned op, således at den pause, vi troede lejlighedspriserne tog i marts, nu er blevet vendt til en stigning.

- Det gør dagens tal endnu vildere, siger hun i en kommentar til tallene.

Enfamiliehuse følger også godt med. En stigning i april på 1,1 procent og 6,4 på årsbasis er også et udtryk for, at boligmarkedet er varmt.

Det er ikke unormalt at se boligpriserne stige i forårsmånederne.

Men der er også en række faktorer som gunstige renter og pæne lønstigninger, der er med til at skubbe på prisudviklingen, forklarer Jacob Isaksen, der er boligmarkedsanalytiker hos Nykredit.

- Samtidig giver fremgangen på boligmarkedet grobund for, at den høje aktivitet bliver selvforstærkende. Flere har måske set, at naboen har solgt huset relativt hurtigt og til en fornuftig pris.

- Det inspirerer måske en til at sætte huset til salg og gøre noget ved boligdrømmene. Dermed bliver udviklingen på boligmarkedet i sig selv også næret af optimismen og fremgangen, siger han.

Flere økonomer er begyndt at advare om udviklingen på markedet for ejerlejligheder.

Særligt i de større byer er risikoen for en boligboble til stede. Rådet er derfor at købe ud fra et langsigtet behov og låse renten fast, så man er rustet til eventuelle rentestigninger.