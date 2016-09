Lego lever ikke op til sidste års voldsomme vækst

Danmarks måske mest kendte selskab, Lego, solgte igen markant flere klodser og for flere milliarder i første halvår, end det gjorde i samme periode sidste år. Men jubelvæksten fra 2016 er væk.

- Opretholdelse af en tocifret vækst år efter år gennem mere end et årti er et bevis på de uendelige muligheder, som børnene finder i Lego leg, og det er resultatet af den store indsats af flere end 18.000 Lego medarbejdere over hele verden, skriver administrerende direktør Jørgen Vig Knudstorp i regnskabet.

Nettoresultatet landede i første halvår på 3,5 milliarder kroner, og det var ganske uvant et lille fald for Lego sammenlignet med samme periode sidste år.

Lego noterer sig, at salget steg i Asien og Europa, men at det var fladt i USA. Netop USA bød på en voldsom vækst sidste år.

- I USA må vi erkende, at vi ikke har igangsat de nødvendige initiativer eller ydet den støtte, der har skullet til for at holde det samme høje vækstniveau.

- Som resultat heraf har vi arbejdet tæt sammen med vores kunder og fokuseret på vores initiativer på det amerikanske marked for at genvinde momentum, skriver Executive Vice President og Chief Financial Officer John Goodwin.