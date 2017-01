Legos redningsmand foreslås til bestyrelsen i Starbucks

Ud over Knudstorp er også chefen for Walmart-ejede Sam's Club, Rosalind Brewer, og chef for Microsoft Satya Nadella kandidater til bestyrelsen.

Knudstorp har i løbet af det seneste årti trukket Lego-koncernen ud af en dyb krise og vendt vanskeligheder for klodsimperiet til et milliardoverskud.

Det fik ham i 2015 til dansende at proklamere, at "everything is awesome" med henvisning til titelsangen i den succesfulde Lego-film.

For knap en måned siden byttede han stillingen som administrerende direktør for Lego ud med posten som bestyrelsesformand i koncernen. Her er hans fornemste opgave at passe på Lego-varemærket.

Om Knudstorp får en plads i den kendte kaffekædes bestyrelse bliver afgjort 22. marts. Valget sker i forbindelse med generalforsamlingen i Starbucks.